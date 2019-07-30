В потребительскую корзину свердловчан добавили молока и убавили хлеба

Свердловское заксобрание внесло изменения в потребительскую корзину жителя региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», было уменьшено количество хлебных продуктов: для взрослых – со 132 до 110,4 кг в год, для пенсионеров – со 100,3 до 84,3 кг, для детей – с 78,2 до 71,1 кг.

Количество потребляемого молока, наоборот, увеличится: для взрослых – с 254,8 до 262,9 кг, для пенсионеров – с 235,8 до 245,4 кг, для детей – с 359,9 до 374,9 кг.

Председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин заявил, что в таком виде потребительская корзина станет более сбалансированной и полезной для здоровья. Ранее о том же заявила спикер Людмила Бабушкина. Высказывания отдельных депутатов от КПРФ, что в СССР даже для пленных немцев были установлены более высокие нормы потребления продуктов, Погудин назвал «эмоциональными страшилками».

Добавим, что, очевидно, уже в ближайшее время начнется реализация программы «Стакан уральского молока каждый день», которую губернатор анонсировал еще в прошлом году. По данным источников «Нового Дня», в рамках программы близкие к областным властям бизнес-структуры получат контракты на поставку молока в образовательные и другие социальные учреждения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.19

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