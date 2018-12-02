«Чайфы» поругались с бортпроводниками из-за жары в самолете

Участники группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов повздорили с экипажем рейса Новосибирск – Екатеринбург авиакомпании S7. На борту самолета было невыносимо жарко из-за неисправности в системе кондиционирования. Нескольким пассажирам стало плохо, и их приводили в чувство нашатырем.

По информации е1.ru, неприятности у этого рейса начались во время посадки. На взлетной полосе автобус с людьми долго ждал опаздывающего пассажира, при этом водитель не закрывал двери, хотя снаружи было -25 градусов. После погрузки в самолет выяснилось, что в салоне из кондиционеров идет горячий воздух. Стюардессы сообщили, что температура на борту нормализуется, когда самолет поднимется в небо. Но вылет откладывался, и пассажиры начали возмущаться.

Владимир Шахрин встал со своего места и отправился требовать объяснений от пилотов. Бортпроводницы принесли ему извинения, но Бегунов заявил, что экипаж должен извиняться перед всеми пассажирами. Спустя полчаса командир объявил по громкой связи, что проблемы связаны с включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем. После запуска двигателей температура в самолете должна прийти в норму.

Однако этого не случилось и после взлета. Весь перелет люди спасались от духоты водой и влажными полотенцами.

Авиакомпания пока никак не прокомментировала этот инцидент.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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