S7 оштрафовали за жару и духоту в салоне самолета, перевозившего «Чайф» из Новосибирска в Екатеринбург

Авиакомпанию S7 оштрафовали за перевозку пассажиров в самолете с неисправной системой кондиционирования.

Как сообщает пресс-служба Новосибирской транспортной прокуратуры, речь идет о рейсе из Новосибирска в Екатеринбург, совершенном 2 декабря прошлого года. Тогда музыканты группы «Чайф», тоже летевшие рейсом, пожаловались на невыносимые условия перелета. Некоторым пассажирам потребовался нашатырь, чтобы не упасть в обморок из-за жары и духоты.

Как показала прокурорская проверка, температура воздуха в салоне самолета Embraer 170 «находилась в зоне повышенных значений». «Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры. Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора», – сообщили в надзорном ведомстве.

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тысяч рублей за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Директору перевозчика было внесено представление.

Екатеринбург, Елена Сычева

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