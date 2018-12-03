Следователи начали проверку из-за перегревшихся в самолете «чайфов» и других пассажиров

Следственный комитет РФ проведет проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, выполнявшего накануне рейс «Новосибирск – Екатеринбург».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СКР, будут установлены все обстоятельства инцидента, а по результатам проверки принято процессуальное решение.

Напомним, вчера музыканты группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов повздорили с экипажем рейса Новосибирск – Екатеринбург авиакомпании S7. На борту самолета было невыносимо жарко из-за неисправности в системе кондиционирования. Нескольким пассажирам стало плохо, и их приводили в чувство нашатырем.

Владимир Шахрин встал со своего места и отправился требовать объяснений от пилотов. Бортпроводницы принесли ему извинения, но Бегунов заявил, что экипаж должен извиняться перед всеми пассажирами. Спустя полчаса командир объявил по громкой связи, что проблемы связаны с включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем. После запуска двигателей температура в самолете должна прийти в норму. Однако этого не случилось и после взлета. Весь перелет люди спасались от духоты водой и влажными полотенцами.

Екатеринбург, служба информации

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