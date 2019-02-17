У «Чайфов» в Шереметьево потерялись гитары

Авиаперевозчик потерял гитары Владимира Шахрина и Владимира Бегунова во время погрузки багажа в аэропорту Шереметьево – с «Зимней акустики» в «Крокус-сити» накануне вечером музыканты вернулись в Екатеринбург без инструментов.

«Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов», – сообщается о пропаже на страничке группы в Facebook. Отметим, некоторые гитары группы «Чайф» стали музейными экспонатами. В разное время на одной из гитар Шахрина играли Александр Новиков, Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов и Борис Гребенщиков, после которого на грифе осталась трещина: «Жду, когда начнет мироточить», – шутил Шахрин в интервью прессе.

Шереметьево неоднократно становился героем публикаций о пропаже багажа. В январе у арбитражной управляющей банкрота-убийцы Виталия Сиволапа Натальи Лаврентьевой и ее дочки в Шереметьево пропали чемоданы с бельем, а после возвращения один из них был вскрыт. Пресс-служба авиаперевозчика до сих пор не может найти объяснения прецеденту.

Утром выяснилось, что гитары музыкантам все же вернулись: «UPD Вернулись верные подруги! Все в порядке, в целости и сохранности!" – написали участники «Чайфа».

Владимир Шахрин в этом году будет отмечать свое 60-летие на традиционном летнем концерте в московском саду «Эрмитаж» 27 июня. В комментариях к посту о пропаже гитар пользователи возмущались политикой авиаперевозчика, запрещающего музыкантам брать инструменты в салон.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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