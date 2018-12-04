Глава Екатеринбурга собирает депутатов вечером на неформальную встречу

Сегодня вечером у главы Екатеринбурга Александра Высокинского запланирована встреча с депутатами городской думы.

Как сообщил РИА «Новый День» один из депутатов, глава ждет народных избранников в 19:00. Ожидается, что общение пройдет в неформальной обстановке. Какие именно вопросы будут обсуждаться, депутаты пока только догадываются. «Наверное, прежде чем что-то ему предлагать, надо послушать, что он сам скажет, как он видит наше дальнейшее взаимодействие, как это будет отличаться от того, что было во времена Александра Эдмундовича Якоба», – рассказал собеседник агентства.

Еще один участник предстоящей встречи рассказал, что, вероятно, глава города хочет обсудить с депутатами предстоящие решения по актуальным вопросам. «На данный момент немного не хватает общения между городской администрацией и депутатами», – отметил он.

Напомним, в октябре Александр Высокинский анонсировал большие перемены в городской жизни. В частности, он заявил, что сформированные комиссии в гордуме Екатеринбурга просуществуют в нынешнем виде только до конца года. Затем их функционал, названия и, с большой долей вероятности, составы и руководители снова изменятся. Идея реформы думы заключается в том, чтобы подстроить комиссии под восемь разделов стратегического плана «Екатеринбург-2030». При этом председатели комиссий встанут на один уровень с вице-мэрами, но чиновники будут курировать работу депутатов. По планам, структура городской администрации будет синхронизирована с думой к 2019 году. После этого начнутся глобальные перемены в городской жизни. Это внедрение транспортной реформы, пересмотр схем школьного питания, расширение полномочий глав районных администраций, отказ о приватизации МУПов, анонсировал мэр Александр Высокинский.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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