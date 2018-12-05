В Екатеринбурге не стали отменять визовые собеседования из-за траура по экс-президенту Бушу

В день национального траура по экс-президенту США Джорджу Бушу-старшему в Екатеринбурге продолжаются собеседования в визовом центре.

«В среду, 5 декабря 2018 года, посольство и консульства США в Российской Федерации будут закрыты по случаю национального траура в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Герберта Уокера Буша. Визовые собеседования будут проводиться в обычном режиме в консульствах США в Москве и Екатеринбурге», – сообщается на официальном сайте посольства и консульств США в России.

Добавим, во Владивостоке работа учреждения полностью приостановлена. На странице генконсульства США в фейсбуке уточняется, что флаги из-за траура сегодня приспущены, и все правительственные учреждения США работать не будут. «Приносим извинения тем, кто записан на визовое собеседование в Генеральном консульстве США во Владивостоке на 5 декабря. С вами пытаются связаться по телефону и электронной почте, чтобы обговорить другую удобную для вас дату. Ваши собеседования состоятся в ближайшее время», – предупредили жителей Владивостока.

Сорок первый президент США Джордж Буш-старший ушел из жизни в возрасте 94 лет. Он скончался в пятницу, 30 ноября. В этом году политика дважды госпитализировали из-за проблем со здоровьем. В последнее время экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Джордж Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 год.

Екатеринбург, служба информации

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