В США скончался экс-президент Джордж Буш-старший

Сорок первый президент США Джордж Буш-старший ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщил его сын Джордж Буш-младший.

О причинах смерти Буша-старшего не сообщается. Известно, что он скончался в пятницу, 30 ноября. В этом году политика дважды госпитализировали из-за проблем со здоровьем. В последнее время экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

«Джеб, Нейл, Марвин, Доро и я с прискорбью сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, наш дорогой папа умер», – сообщил в твиттере Джордж Буш-младший.

В апреле 2018 года ушла из жизни жена Буша-старшего Барбара. Она много лет страдала от аутоиммунного заболевания. По данным американских СМИ, эта трагедия негативно отразилась на самочувствии ее супруга.

Напомним, Джордж Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 год. Его сын Буш-младший занимал пост главы государства с 2001 по 2009 год.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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