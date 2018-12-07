Александр Кынев: Является ли ВГ «Великим Гудвином», станет ясно через два года

Ближайшие два года в Свердловской области покажут, существует ли на самом деле «феномен Тунгусова», или это не более чем широко распиаренный политический миф.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое предположение высказал сегодня на встрече с екатеринбуржцами кандидат политических наук, доцент Департамента политической науки НИУ ВШЭ, член экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК РФ Александр Кынев. Один из самых видных экспертов по электоральным процессам приехал на Урал, чтобы поделиться с интересующимися своим видением партийно-политической ситуации после выборов 2017-2018 годов.

Конечно, участники встречи не могли не спросить его о прогнозах относительно Екатеринбурга после очередной перегруппировки региональных элит. «Я не знаю, что будет с господином Тунгусовым», – ответил эксперт и развил свою мысль: «Иногда сложно понять, где заканчивался тот гениальный политический демиург, которым пугали детей, и где начиналась его должность? Действительно ли там была супер-пупер талантливость? А что, если бы на тех должностях, которые занимал господин Тунгусов, был какой-нибудь Петров или Сидоров?». По мнению Кынева, это можно проверить только одним способом: посмотреть, сможет ли Тунгусов создать новый политический проект, лишившись почти всех своих ресурсов. Но дело это, как минимум, не быстрое – примерно двух лет. Если никаких ярких и интересных региональных политических проектов в этот срок не появится, считает Кынев, то, вероятно, придется признать, что магия ВГ не более реальна, чем магия Великого Гудвина из известной сказки.

В то же время, анализируя предыдущие кампании в Екатеринбурге, Александры Кынев отмечал некоторую «аномальность» результатов, и связывал ее именно с бывшим вице-мэром и первым вице-губернатором. О действующем губернаторе Евгении Куйвашеве персонально речи фактически не было. Но говоря в целом о губернаторах, которые избрались, победив заведомо слабых соперников, Кынев отметил, что в таких случаях у власти очень мало шансов на эволюцию, идущую изнутри, но зато есть риск «самораспада на финише».

Напомним, за два дня до выборов депутатов гордумы Екатеринбурга, 7 сентября, стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об упразднении должности своего первого заместителя и руководителя своей администрации Владимира Тунгусова, а после была ликвидирована и вся администрация губернатора в прежнем виде.

Политологи оценили это как наступление новой эры.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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