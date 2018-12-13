Свердловские лесничества начали продажу елок

Свердловский департамент лесного хозяйства напомнил гражданам, как на законных основаниях срубить в лесу новогоднюю елку для личного пользования.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте лесхоза, срубить елку или сосну своими руками можно только после личного обращения в ближайшее лесничество. Там придется заполнить заявление, указав фамилию, имя и отчество, а также породу хвойного дерева, получить квитанцию об оплате и заплатить по ней в одном из отделений «Сбербанка». С чеком вернуться в лесничество, где получить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Таким образом можно заготовить одно или два дерева. Для оптовой заготовки этот способ не подходит.

«Место в лесу, где можно срубить желанное хвойное дерево, покажет сотрудник лесничества. Обычно это места противопожарных разрывов, участки молодого ельника под линиями электропередачи, около нефте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог и в местах, подлежащих расчистке. Никакого ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит», – поясняет директор лесного департамента Олег Сандаков.

Обычно отпуск елей гражданам лесничества начинают с 16 декабря, но заявление могут принять и раньше. Расценки по сравнению с прошлым годом не изменились: дерево до 1 метра обойдется в 33 рубля 8 копеек, до двух метров – в 66 рублей 16 копеек, до трех метров – 99 рублей 25 копеек, до четырех метров – 132 рубля 32 копейки, свыше 4 метров – 165 рублей 40 копеек.

Екатеринбург, служба информации

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