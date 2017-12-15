Новогодние ели в свердловских лесничествах будут стоить от 33 до 165 рублей

С завтрашнего дня, 16 декабря, в лесничествах Свердловской области можно будет официально приобрести елку для новогодних праздников.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте лесного хозяйства, порядок строго регламентирован. Сначала надо приехать в лесничество с паспортом и написать заявление о своем намерении приобрести елку, потом с гражданином будет заключен специальный договор купли-продажи. «В разных лесничествах на эту процедуру может уйти до трех дней, но в любом случае в лесничестве вам обязательно скажут, в какой день вы сможете приехать, чтобы срубить хвойное дерево там, где укажут работники лесничества», – рассказали в департаменте.

Эта работа в лесничествах начинается уже завтра, 16 декабря. Стоимость ели варьируется от 33 рублей до 165 рублей в зависимости от размера.

Чтобы спокойно довезти елку до дома, надо сохранить при себе «договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской области», подписанный директором лесничества, на территории которого была заготовлена ель.

Напомним, что с сегодняшнего дня свердловские леса взяты под особую охрану: начали работать особые «елочные патрули», которые будут ловить любителей срубить себе елочку незаконно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.12.17

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