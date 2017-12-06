С середины декабря в леса отправятся новогодние спецпатрули

С 15 декабря в леса Свердловской области отправят мобильные спецпатрули, которые будут следить за тем, чтобы жители региона не вырубали елки. Об этом говорится в приказе департамента лесного хозяйства региона «Об обеспечении сохранности хвойных молодняков, лесных культур и плантаций хвойных пород в предновогодний период 2017 года». Представители лесничеств вместе с сотрудниками правоохранительных органов уже сейчас разрабатывают план совместных действий по охране новогодних деревьев. Уже известно, что на дорогах будут организованы посты, их сотрудники будут проверять документы у тех, кто срубил елки.

Напомним, законно срубить новогоднее дерево в лесу можно. Для этого надо оплатить пошлину, а елку выбирать на тех участках, которые укажут в лесничестве. Подробную инструкцию о том, как это сделать, смотрите в видеосюжете агентства.

Напомним, для тех, кто решит вырубать деревья несанкционированно, предусмотрены штрафы – до 500 рублей для обычных граждан и до 10 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме выплаты штрафа придется компенсировать и нанесенный ущерб. В том случае, если он велик, браконьерам может грозить и уголовная ответственность.

Легально купить елку можно будет после десятых чисел декабря. Чтобы вырубить дерево прямо в лесу, человеку необходимо приехать в ближайшее лесничество и написать заявление, в котором указать породу и размер дерева (некоторые предпочитают ели сосну или пихту), оплатить в ближайшем отделении банка квитанцию и заключить договор купли-продажи – он позволит законно транспортировать ель.

После оформления документов покупатель имеет право срубить дерево там, где укажут работники лесничества. Как правило, деревья вырубаются на опушках, в местах противопожарных разрывов, вдоль автомобильных дорог или под линиями электропередачи. Каждое лесничество самостоятельно определяет, какое количество молодых елей или сосен оно может выписать на одного обратившегося гражданина. Это зависит от доступности и наличия разрешенных мест, где можно самостоятельно заготовить хвойные деревья, а также близости крупных городов.

Стоимость елей в лесничествах обычно демократична. Так, в предыдущие годы дерево до 1 метра стоило 30 рублей 05 копеек, до двух метров – 60 рублей 10 копеек, до трех метров – 90 рублей 15 копеек, до четырех метров – 120 рублей 20 копеек, свыше 4 метров – 150 рублей 25 копеек. Рубить новогоднее дерево можно будет с 16 по 31 декабря.

Добавим также, что ранее климатологи высказывались о том, что в рубке новогодних елок нет ничего плохого для окружающей среды – главное, правильно их утилизировать. «Если вы ее не сожгли потом, когда Новый год прошел, а закопали, то все нормально. Потому что если вы сожгли дерево, то вернули углекислый газ в атмосферу. Елка ведь – это большой запас углерода, который она взяла из атмосферы, а если вы ее закопаете, то он останется в земле, не вернется его в атмосферу. Так же и с любым другим деревом. Если не сжечь, то получится депонированный углерод, который не попадает в атмосферу. Индейцы Южной Америки, кстати, до прихода конкистадоров так и делали. Под землей сжигали, образовывался уголь, они его закапывали, получалась пористая почва, дающая хороший урожай, к тому же углерод был закопан. А пилили вы или не пилили елку, по большому счету, все равно. К тому же, если вы спилили одну, то создали лучшие условия для соседней. Конечно, только если вы весь лес не вырубили», – ранее говорил агентству климатолог УрФУ Константин Грибанов.

Екатеринбург, служба информации

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