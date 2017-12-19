«Воров будем сдавать в полицию»: коллекцию елок в Ботаническом саду Екатеринбурга будут охранять патрули

В Ботаническом саду Екатеринбурга сотрудники устроят круглосуточное дежурство вокруг коллекции хвойных деревьев. Обходы будут совершать и днем и ночью, а пойманных воров – сдадут в полицию. Сотрудники Ботсада вспоминают, что в 90-е елки рубили массово, сейчас народ стал спокойнее, но инциденты по-прежнему случаются.

Как рассказал РИА «Новый День» ученый секретарь Ботанического сада Уральского отделения РАН Евгений Флягин, дежурства начнутся со следующей недели.

«Дежурства у нас организуют каждый год. Обход совершают сотрудники и днем, когда сад работает, и ночью, когда он закрыт для посетителей. Иногда к сотрудникам сада присоединяются полицейские, – рассказал Евгений Флягин. – Конечно, перед Новым годом повышенное внимание уделяется охране коллекции хвойных деревьев, елок. Но обход совершается по территории всего сада, под охраной находятся все 5000 видов растений».

По словам ученого, в последние годы кражи бывают, хотя и не так часто, как в 90-е.

«В 90-е напасть была страшная. Убили очень много елочек. Тогда же жизнь такая была: украл – продал. Не помогало то, что ловили воров, дежурили. Сегодня, конечно, поспокойнее, народ потише стал», – говорит Евгений Флягин.

Напомним, с середины декабря под охраной находятся и елки в обычных лесах Свердловской области. Спецпатрули будут следить, чтобы граждане не вырубали деревья. Для тех, кто нарушит закон, предусмотрены штрафы – до 500 рублей для обычных граждан и до 10 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме выплаты штрафа придется компенсировать и нанесенный ущерб. В том случае, если он велик, браконьерам может грозить и уголовная ответственность.

Добавим, что в лесничествах елки и сосны стоят по-прежнему недорого: в зависимости от высоты дерева придется заплатить от 33 до 165 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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