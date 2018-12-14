В Екатеринбурге из-за сильного тумана задержано 15 рейсов

Опустившийся сегодня утром на Екатеринбург сильный туман стал причиной задержки прилета и вылета 15 рейсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта Кольцово, на запасной аэродром в Челябинск отправились пять рейсов: U6-7710, U6-704, U6-300, S7-3249, SU-1410. Один ушел на запасной аэродром в Пермь – YK-865.

Из-за плохой видимости также был задержан рейс «Уральских авиалиний», который сегодня совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге после инцидента в Уфе. По данному факту Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. Авиакомпания подготовила резервный борт, ожидавшим пассажирам предложили прохладительные напитки. Вылет в Нижневартовск был запланирован на 11:00, но позже рейс перенесли на 13:30. Сейчас самолет готовится к вылету.

По информации метеорологов, безветренная погода спровоцировала смог и туман в Екатеринбурге. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях будет продлено до 19 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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