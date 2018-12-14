В Кольцово из-за тумана задержано уже 30 рейсов – пассажиры ждут вылета восемь часов

Сильный туман над Екатеринбургом окончательно сбил расписание аэропорта Кольцово. На данный момент из-за плохой видимости задержано на вылет и прилет около 30 рейсов. На запасные аэродромы в Пермь, Тюмень и Челябинск ушли 12 рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Он-лайн табло Кольцово показывает задержки абсолютно всех самолетов, которые находятся на взлетно-посадочной полосе. Четыре рейса в Москву отменены.

Многие путешественники ожидают вылета с 10 часов утра. В их числе – пассажиры рейса «Уральских авиалиний», которые сегодня должны были отправиться из Уфы в Нижневартовск, но их самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Уральская погода нарушила планы, по самым скромным подсчетам, сотням людей.

«Чтобы не опоздать на рейс, приехал в порт пораньше. За три часа до вылета. Торчу тут с 10:00 по-местному. Сейчас обещают вылет в 17:00 по Москве», – пожаловался екатеринбуржец Алексей, который ждет рейса из Москвы в Екатеринбург.

Другим туристам повезло еще меньше. «Познакомилась в аэропорту Перми с девушкой – она из Воронежа в Екатеринбург летит. Вылет планировался еще вчера, но в Воронеже был туман, и рейс перенесли. А сегодня вместо Екатеринбурга ее самолет отправили в Пермь», – рассказала горожанка Екатерина.

Как сообщили в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры, в аэропорту Кольцово организована мобильная приемная, чтобы не допустить нарушений прав ожидающих пассажиров. Пункт находится в терминале «В» в помещении В1-43 (отдел полиции). Телефон дежурного прокурора 8-922-118-01-40.

Прогноз метеорологов пока неутешительный. Безветренная погода, которая стала причиной сильного тумана, возможно, сохранится и в выходные дни.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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