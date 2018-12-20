Куйвашев разрешил Чайникову нанимать и увольнять чиновников

Губернатор Евгений Куйвашев продолжает реформу областных органов власти: теперь он расширил полномочия вице-губернатора – руководителя своего аппарата Валерия Чайникова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор назначил Валерия Чайникова своим официальным представителем в вопросах найма. Отныне бывший председатель областного избиркома имеет право заключать и расторгать служебные контракты, требовать объяснительные, объявлять выговоры и наоборот – поощрения, согласовывать чиновникам отпуска, отправлять их в командировки и на учебу.

Напомним, Валерий Чайников с 2012 года и до 6 ноября этого года – назначения вице-губернатором региона – занимал должность председателя Избирательной комиссии Свердловской области, но с губернатором он знаком гораздо дольше. В то время, когда Евгений Куйвашев работал главой поселка Пойковский в ХМАО, Чайников служил там в полиции. Аппарат губернатора и правительства, который он возглавил, заменил существовавшую со времен Эдуарда Росселя администрацию губернатора, упраздненную Куйвашевым вскоре после изгнания из резиденции первого вице-губернатора Владимира Тунгусова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.12.18

Горе-ресторатор Кексин ушел из «Огонька» после скандала. / Екатеринбург украшают к Новому году, но праздничного настроения все равно нет (ФОТО). / В Екатеринбурге школу закрыли на карантин ‒ чем заболели дети, неизвестно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»