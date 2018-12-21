Депутат-единоросс упрекнул КРСУ в нелюбви к русскому языку

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Петров огорчился, что топ-менеджеры КРСУ слишком часто используют в своей речи англицизмы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», забавный инцидент произошёл сегодня на заседании инвестиционного совета при губернаторе, где гендиректор КРСУ Сергей Киселев выступал с докладом о работе корпорации в 2018 году.

Депутат посетовал, что многие английские термины, принятые в бизнес-среде, ему непонятны, а может быть, непонятны и другим. «Мы у себя в Государственной думе уже давно взяли за правило не употреблять иностранных слов, если есть эквиваленты в русском языке. Надо, чтобы ваши слова были понятны всем», – посоветовал он.

Сергей Киселев пообещал исправиться, а в своё оправдание сказал, что у него «профессиональная деформация».

Кроме того, Александр Петров предложил КРСУ более тесно работать с муниципалитетами. Он рассказал, что к нему подходили два крупных инвестора, готовых вложить деньги в строительство школ в Свердловской области, но они не знают, к кому обратиться. «Надо, чтобы каждый муниципалитет составил вам перечень отраслей промышленности, которая могла бы у них развиваться, и список социальных объектов, которые нужно построить. И с каждым муниципалитетом у КРСУ должно быть заключено соглашение на поиск инвесторов», – посоветовал Петров.

Напомним, КРСУ существует с 2010 года. Она создавалась как специализированный институт для привлечения инвесторов и сопровождения инвестпроектов на территории Свердловской области, но эффективность ее работы не раз вызывала у экспертов и депутатов сомнения. Этот факт не смутил свердловские власти – и было решено создать еще одну структуру со схожим функционалом – АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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