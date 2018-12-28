В Корпорации развития Среднего Урала меняется гендиректор

В Корпорации развития Свердловской области под конец года сменится генеральный директор. Заседание совета директоров состоится завтра, 29 декабря.

О выборе нового гендиректора корреспонденту РИА «Новый День» стало известно из собственных источников. По словам собеседника, контракт с Сергеем Киселевым, который сейчас возглавляет КРСУ, истекает. Он получит новую должность. Его место, вероятно, займет Максим Прачик. В КРСУ информацию о смене руководства не комментируют. «Мы не даем комментарии до завершения корпоративных процедур, связанных с советом директоров», – отметили в пресс-службе корпорации.

Максим Прачик был генеральным директором в ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна». До своего назначения в особую экономическую зону он работал в компании Русал – финансовым директором ООО «Ресал», затем директором по экономике и финансам ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод» и финансовым директором ОАО «Полевской криолитовый завод», руководителем проекта управляющей компании ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.».

Сергей Киселев возглавил КРСУ в январе 2017 года. Его предшественник Дмитрий Попов покинул должность на заседании совета директоров 31 декабря 2016 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.12.18

Пострадавший в аварии на Решетской мальчик отделался легким испугом – перелома позвоночника нет (ФОТО). / Город-спутник Екатеринбурга накануне Нового года остался без мэра. / В Кольцово сел первый самолет из Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»