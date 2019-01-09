Очередным гендиректором КРСУ стал бывший топ-менеджер «Русала»

В Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) снова сменился генеральный директор.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном министерстве инвестиции и развития, совет директоров КРСУ утвердил на эту должность Максима Прачика. Ранее Прачик был генеральным директором в особой экономической зоне «Дубна», до этого – работал в компании «Русал»: финансовым директором ООО «Ресал», затем директором по экономике и финансам ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод» и финансовым директором ОАО «Полевской криолитовый завод», который был в прошлом году признан банкротом. О том, что именно Максим Прачик может возглавить КРСУ, «Новый День» уже писал перед Новым годом. С прежним директором, Сергеем Киселевым, решено не продлевать контракт. О его дальнейшей судьбе ни в мининвесте, ни в самой КРСУ пока ничего конкретного рассказать не смогли.

Напомним, Сергей Киселев возглавил КРСУ в январе 2017 года, сменив на этой должности Дмитрия Попова, который, в свою очередь, стал гендиректором КРСУ в январе 2015 года. Какую должность он занял потом, выяснить не удалось – в КРСУ после его увольнения о нем никакой информации не появилось. Еще один экс-руководитель, Сергей Филиппов, ушел из корпорации в 2014 году, после чего, по слухам, вообще покинул пределы России. Судя по всему, причиной его бегства стала скандальная история с продажей голосующего пакета акций ОАО «Аэропорт Кольцово».

Как уже сообщал «Новый День», КРСУ существует с 2010 года. Она создавалась как специализированный институт для привлечения инвесторов и сопровождения инвестпроектов на территории Свердловской области, но эффективность ее работы не раз вызывала у экспертов и депутатов сомнения. Этот факт не смутил свердловские власти – и осенью 2018 года было решено создать еще одну структуру со схожим функционалом – АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области».

Екатеринбург, служба информации

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