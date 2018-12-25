Мэрия разрешила застройщику размежевать землю на ВИЗе

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский разрешил компании «ЛСР. Недвижимость – Урал» начать работу над подготовкой проекта межевания территории на берегу Верх-Исетского пруда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь в постановлении идет о участке в пределах улицы Татищева – улицы Юрия Исламова – улицы Металлургов – западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0307070:1 и 66:41:0307061:3 – набережной Верх-Исетского пруда – границы Большого Конного полуострова. Постановление будет действительно в течение трех лет. Ранее эти земли были зарезервированы под строительство комплекса выставки «Экспо-2025», но после проигрыша Екатеринбурга японской Осаке решение о резервировании было отменено.

Напомним, компанией «ЛСР. Недвижимость – Урал» руководит бывший вице-мэр по капитальному строительству, а ныне депутат гордумы Владимир Крицкий. Территория на берегу пруда интересует его давно. Еще в марте 2017 года Владимир Крицкий представил на екатеринбургском градсовете разработанную по его заказу и за его счет концепцию застройки берега Верх-Исетского пруда. В нее вошли выставочный комплекс под Экспо-2025, жилые кварталы, социальные объекты и офисные здания – всего около 500 га. Причем в то время первое же упоминание об «Экспо-2025» вызвало резкую реакцию председателя совета Михаила Вяткина: «Заявку на проведение в Екатеринбурге «Экспо-2025» еще никто не подавал! Никто не ставил вам задачу разрабатывать концепцию выставочного центра, и никто не мог ее поставить!». «Вы хотите подвести губернатора, лишить регион возможности подготовиться и подать заявку? – возмутился в ответ бывший вице-мэр. – У нас должно быть что ответить, когда вопрос будет поднят на уровне Федерации». Добавим, что официально заявка Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025» была впервые представлена через несколько месяцев – в мае 2017 года.

Екатеринбург, служба информации

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