Религиозные организации получат исключительные права на организацию паломнических туров

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о паломниках и паломнической деятельности.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» один из соавторов законопроекта, депутат Максим Иванов, смысл новеллы в том, чтобы оградить верующих от недобросовестных организаторов паломнических поездок. «Бывают случаи, что этой деятельностью занимаются недобросовестные фирмы. Бывает, что людей бросают на произвол судьбы, или им организуют дорогу туда, но не обратно. Бывают случаи двойных продаж, как и в случаях с обычными туристическими поездками. Было решено эту деятельность как-то упорядочить. Религиозные организации имеют большой опыт в организации паломнических поездок, знают все правила, все каноны», – пояснил депутат. Верующие каких именно конфессий чаще всего сталкиваются с неприятностями во время паломничества, Максим Иванов говорить не стал, объяснив, что «не хотел бы никого обижать», но сообщил, что проблемы чаще возникают на международных, чем на внутрироссийских маршрутах.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что паломнической деятельностью признается «деятельность религиозных организаций по организации паломнических поездок, в частности, по организации размещения, питания, транспортного, экскурсионного и иного обслуживания паломников». Согласно законопроекту, религиозные организации имеют исключительное право осуществлять паломническую деятельность, как на возмездной, так и безвозмездной основе.

Также законопроектом вводится определение «паломник». Это – лицо, совершающее путешествие (поездку) на период от 24 часов до 6 месяцев подряд с целью посещения мест религиозного почитания (паломничества), объектов религиозного назначения и участия в религиозных обрядах и церемониях.

С проблемами российские паломники действительно иногда сталкиваются. Например, как уже сообщал «Новый День», в августе 2017 года около тысячи российских мусульман застряли в Москве и не могли вылететь на хадж из-за проблем с визами. Среди них порядка 300 человек прилетели из регионов УрФО. Задержку тогда объяснили поломкой оргтехники в посольстве Саудовской Аравии.

Москва, Евгения Вирачева

Москва. Другие новости 11.01.19

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