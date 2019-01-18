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Пятница, 18 января 2019, 09:13 мск

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Куйвашев назначил оклад главному антикоррупционеру области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил должностной оклад новому члену регионального правительства.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», оклад директора образованного недавно департамента противодействия коррупции и контроля будет равен 41 626 рублей.

Напомним, директором департамента противодействия коррупции на днях был назначен Ильхам Ширалиев, с октября прошлого года занимавший должность замглавы аппарата – директора департамента кадровой политики и контроля. До реорганизации администрации губернатора Ширалиев работал в ней в аналогичной должности. Источники считают чиновника лицом, близким к вице-губернатору Азату Салихову. До перехода в администрацию губернатора в 2016 году Ширалиев некоторое время работал в областном Госжилстройнадзоре, где иногда временно замещал его директора, еще раньше – замруководителя минюста РФ по Нижегородской области, еще раньше – в ФССП.

Екатеринбург, служба информации

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