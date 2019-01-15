В Свердловской области назначен главный борец с коррупцией – новый член правительства

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении директора нового областного органа власти – департамента противодействия коррупции и контроля.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, им стал Ильхам Ширалиев, с октября прошлого года занимавший должность замглавы аппарата – директора департамента кадровой политики и контроля. До реорганизации администрации губернатора Ширалиев работал в ней в аналогичной должности. Источники считают чиновника лицом, близким к вице-губернатору Азату Салихову. До перехода в администрацию губернатора в 2016 году Ширалиев некоторое время работал в областном Госжилстройнадзоре, где иногда временно замещал его директора, а еще раньше – замруководителя минюста РФ по Нижегородской области.

Напомним, в декабре депутаты Свердловского заксобрания приняли сразу в трех чтениях законопроект, которым в структуре областного правительства была создана новая должность – директора департамента противодействия коррупции. Руководитель, замещающий ее, будет автоматически входить в состав областного правительства. Добавим, в пояснительной записке к законопроекту необходимость создания такого департамента и введения его руководителя в состав правительства объясняли исполнением Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Никаких дополнительных вопросов у депутатов не возникло.

Слово «коррупция» в регионе звучит довольно часто. Самым громким за последние несколько лет стало так называемое дело МУГИСО, точка в котором так и не поставлена. Обзор самых громких дел «Новый День» выпускал накануне Дня борьбы с коррупцией, прочитать его можно здесь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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