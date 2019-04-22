На оклады борцам с коррупцией в свердловском правительстве выделили миллион в месяц

Утверждена структура департамента противодействия коррупции и контроля, созданного в правительстве Свердловской области несколько месяцев назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предельная штатная численность департамента составит 41 человек, фонд должностных окладов – 987 тысяч 942 рубля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации. В структуре департамента будет два управления: контрольное и управление профилактики коррупционных и иных нарушений.

Напомним, в январе директором департамента противодействия коррупции был назначен Ильхам Ширалиев, с октября прошлого года занимавший должность замглавы аппарата – директора департамента кадровой политики и контроля. Губернатор Евгений Куйвашев ввел его в состав областного правительства и назначил оклад в 41 626 рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.04.19

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