Звонки с таксофонов по всей Свердловской области стали бесплатными

«Ростелеком» полностью отменил плату за звонки на стационарные телефоны с таксофонов внутри регионов. В Свердловской области установлено 1 844 уличных телефонных автомата, в осносном в сельской местности. Теперь жители отдаленных поселков могут позвонить родственникам и друзьям в другом районе или городе, в больницу или нужное учреждение в региональном центре бесплатно и без таксофонной карты.

Напомним, в Екатеринбурге после массового демонтажа сохранилось всего десять уличных аппаратов связи. «Каждый из них имеет городской телефонный номер, а значит, на него возможен входящий звонок. Посмотреть адреса расположения таксофонов и номера их телефонов можно на сайте Федерального агентства связи России», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

В первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. С аппаратов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют четверть общего трафика. Всего на территории России действует 148 тысяч таксофонов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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