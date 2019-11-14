Звонки с таксофонов стали бесплатными по всей России

«Ростелеком» отменил плату за все звонки на российские номера с уличных таксофонов. Теперь с аппаратов, которые сохранились, в основном, в сельской местности, можно бесплатно позвонить на любой мобильный или стационарный номер в пределах страны.

В пресс-службе компании сообщили, что всего в России действуют 148 тысяч таксофонов. Большинство телефонных аппаратов приходится на поселки, деревни, станицы и аулы с численностью населения менее 500 человек, но можно их увидеть и в крупных городах. Например, в Екатеринбурге работают 10 таксофонов – они разбросаны по разным микрорайонам и прикреплены к отделениям «Почты России». А всего в Свердловской области установлено 1844 аппаратов универсальных услуг связи. Узнать месторасположение и абонентский номер любого таксофона в России можно на сайте Федерального агентства связи.

В «Ростелекоме» добавили, что в первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию. Значительную часть трафика с уличных телефонов составляют звонки в экстренные оперативные службы – скорая помощь, полиция, МЧС, антитеррор.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

Продана последняя квартира в доме, который снесут ради нового зала филармонии. / Уральский институт управления Российской академии госслужбы при президенте РФ ждет смена руководства. / Мигранты в Академическом сегодня бегали от полиции и ФСБ по полям. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»