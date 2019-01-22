В Первоуральске начали судить бывшего главного архитектора города (СКРИН)

Сегодня в 10 часов утра в Первоуральском городском суде началось предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего главного архитектора города Константина Гартмана. Как сообщили РИА «Новый День» в суде, заседание еще не окончено.

Напомним, Гартмана обвиняют по ст.290 ч.3; ст.285 ч.1; ст.286 ч.1; ст.290 ч.6 УК РФ. По версии следствия, в период 2014-2017 годов он оказывал покровительство одной из строительных компаний города. Следствие полагает, что экс-чиновник помогал компании заполучить муниципальные земельные участки в обход установленных законом процедур. Согласно материалам уголовного дела, за эти услуги он получил от компании порядка 800 тысяч рублей.

Гартман был задержан в апреле 2018 года и помещен в СИЗО. Затем эту меру ему заменили на домашний арест, а потом – на ограничение свободы. Добавим, в апреле 2018 года в связи с делом Гартмана в администрации Первоуральска прошли обыски и выемка документов. Вскоре после этого глава города Валерий Хорев добровольно сложил полномочия, его сменил Игорь Кабец. Одновременно с Хоревым из мэрии ушли сразу несколько высокопоставленных чиновников.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 22.01.19

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