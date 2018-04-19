Из первоуральской мэрии после обысков побежали чиновники

В административном центре Западного управленческого округа, Первоуральске, происходят странные вещи. Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главного архитектора города, привело к панической реакции в кругу муниципальных чиновников.

Как сообщили «Новому Дню» собственные источники, практически вся верхушка местной мэрии написала заявления на увольнение. Называются, в частности, имена начальника управления культуры, физической культуры и спорта Лидии Афонасьевой, замглавы администрации по муниципальному управлению Дмитрия Крючкова, начальника управления ЖКХ и строительства Марины Шолоховой, и.о. председателя комитета по правовой работе и муниципальной службе Алевтины Цукановой, начальника отдела муниципального заказа Анны Малаховой. Однако принять у них отставку, по данным агентства, некому: сам глава, Валерий Хорев, ушел в отпуск на неопределенный срок. В пресс-службе администрации уточнили, что все указанные чиновники на сегодняшний момент находятся на рабочих местах. Информацию о том, были ли действительно поданы заявления об увольнении, обещали прокомментировать после получения официального запроса. Документ отправлен.

Между тем, как рассказывают источники «Нового Дня», замы Хорева ищут возможность все же покинуть кабинеты, например, уйдя на больничный. При этом многих сотрудников мэрии уже вызывали в прокуратуру.

Напомним, вчера в здании администрации прошли обыски и выемка документов. Эту информацию подтвердил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. Он также сообщил, что это связано с уголовным делом в отношении бывшего главного архитектора Константина Гартмана.

Напомним, бывший начальник управления архитектуры и градостроительства Первоуральска Константин Гартман подозревается в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2014-2017 годах бывший главный архитектор оказывал покровительство одной из строительных компаний города. Следствие полагает, что экс-чиновник помогал застройщику заполучить муниципальные земельные участки в обход установленных законом процедур. Согласно материалам уголовного дела, за эти услуги он получил от компании порядка 800 тысяч рублей. «Новый День» сообщит о развитии событий.

Первоуральск, Евгения Вирачева, Екатерина Норсеева

Первоуральск. Другие новости 19.04.18

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