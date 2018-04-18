В администрации Первоуральска идут обыски и выемка документов. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает корреспондент «Нового Дня». Официальные представители правоохранительных органов данную информацию пока не подтверждают. «Обыски идут по делу Гартмана. Называют причастными несколько человек, в том числе начальника юридического отдела Дмитрия Крючкова», – отмечают эксперты.

Напомним, бывший начальник управления архитектуры и градостроительства Первоуральска Константин Гартман подозревается в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР Свердловской области, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело. Неделей ранее он был задержан, в его квартире проводились обыски. По версии следствия, в период 2014-2017 годов бывший главный архитектор оказывал покровительство одной из строительных компаний города. Следствие полагает, что экс-чиновник помогал застройщику заполучить муниципальные земельные участки в обход установленных законом процедур. Согласно материалам уголовного дела, за эти услуги он получил от компании порядка 800 тысяч рублей. «Новый День» сообщит о развитии событий.

Екатеринбург. Другие новости 18.04.18

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