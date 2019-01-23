российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 января 2019, 08:33 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Автомобилист» в четвертый раз победил в «уральском дерби»

Якуб Коварж в этой игре оформил седьмой шатаут

Екатеринбургский «Автомобилист» в четвертый раз в текущем сезоне обыграл челябинский «Трактор». Матч с соседями состоялся накануне в КРК «Уралец» и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Автомобилист» доминировал на протяжении всей игры. В первом периоде шайбу забил Найджел Доус, во втором отличились Франсис Паре и Алексей Василевский, им также ассистировал Доус. Капитан «Автомобилиста» набрал за игру три очка и продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира КХЛ. В заключительной двадцатиминутке хозяева надежно сыграли в обороне, не оставив шансов челябинцам. Вратарь Якуб Коварж отразил 26 бросков и оформил седьмой шатаут.

«Благодарю болельщиков за горячую поддержку. Отдельное спасибо команде. Сегодня их попросили сыграть и головой, и сердцем. Они это сделали, задание на игру фактически было выполнено. Агрессивно сыграли в атаке, очень плотно в обороне пытались сыграть, но во многих моментах не получалось. Поздравляю нашего вратаря с очередным «сухариком». Будем двигаться дальше», – подвел итоги победного матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

«Автомобилист» по-прежнему уверенно лидирует в Восточной конференции, в активе команды 81 очко по итогам 52 матчей. До конца регулярного чемпионата КХЛ екатеринбуржцам осталось провести еще десять поединков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.01.19

23 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Дайте присяжных!» – 16 членов хакерской группы Lurk сегодня предстали перед судом (ФОТО, ВИДЕО). / «Чувствую себя нашкодившим школьником»: екатеринбургские депутаты впервые заслушали отчет директора «Зеленстроя». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» начал продажу билетов на последнее в регулярке уральское дерби

СКА всухую разгромил «Автомобилист»

«Автомобилист» в предновогоднем матче одержал трудную победу над минским «Динамо»

ХК «Автомобилист» отменил новогодний «Мишкопад»

«Автомобилист» одержал 8 побед в последних 9 матчах

«Автомобилист» вернул себе первое место в чемпионате КХЛ

«Автомобилист» потерпел поражение от «Ак Барса», проиграв третий матч подряд

«Автомобилист» начинает домашнюю серию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,

Новости партнеров