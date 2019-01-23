«Автомобилист» в четвертый раз победил в «уральском дерби»

Екатеринбургский «Автомобилист» в четвертый раз в текущем сезоне обыграл челябинский «Трактор». Матч с соседями состоялся накануне в КРК «Уралец» и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Автомобилист» доминировал на протяжении всей игры. В первом периоде шайбу забил Найджел Доус, во втором отличились Франсис Паре и Алексей Василевский, им также ассистировал Доус. Капитан «Автомобилиста» набрал за игру три очка и продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира КХЛ. В заключительной двадцатиминутке хозяева надежно сыграли в обороне, не оставив шансов челябинцам. Вратарь Якуб Коварж отразил 26 бросков и оформил седьмой шатаут.

«Благодарю болельщиков за горячую поддержку. Отдельное спасибо команде. Сегодня их попросили сыграть и головой, и сердцем. Они это сделали, задание на игру фактически было выполнено. Агрессивно сыграли в атаке, очень плотно в обороне пытались сыграть, но во многих моментах не получалось. Поздравляю нашего вратаря с очередным «сухариком». Будем двигаться дальше», – подвел итоги победного матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

«Автомобилист» по-прежнему уверенно лидирует в Восточной конференции, в активе команды 81 очко по итогам 52 матчей. До конца регулярного чемпионата КХЛ екатеринбуржцам осталось провести еще десять поединков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.01.19

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