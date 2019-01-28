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Понедельник, 28 января 2019, 17:53 мск

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Министра экономики Свердловской области выберут по конкурсу

Нового министра экономики Свердловской области, вероятнее всего, выберут по конкурсу. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал первый вице-губернатор Алексей Орлов.

«Этот вопрос будет решать губернатор. Не исключено, что губернатор примет решение заместить эту должность по результатам конкурса», – прокомментировал замгубернатора. Напомним, экс-министр экономики Александр Ковальчик ушёл с поста на прошлой неделе ради должности в мэрии Екатеринбурга. Он, к слову, был в числе первых руководителей, которые назначались по конкурсу – наряду с министром инвестиций. Тогда интриги не вышло – победителями стали хорошо знакомые в регионе персоны.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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