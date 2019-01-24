Александр Ковальчик приступил к исполнению обязанностей первого вице-мэра

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский своим распоряжением с 24 января 2018 года назначил Александра Ковальчика своим первым заместителем. Должность освободилась после ухода с нее по собственному желанию Алексея Кожемяко.

Напомним, с 2018 года и до вчерашнего дня Александр Ковальчик занимал пост министра экономики и территориального развития Свердловской области. Однако с Екатеринбургом его связывает большой опыт работы. Как сообщили в мэрии, с 2004 по 2008 год он работал председателем комитета по инвестициям администрации Екатеринбурга, с 2008 по 2010 год – председателем комитета по экономике администрации Екатеринбурга. С 2010 года Ковальчик возглавлял екатеринбургский МУП «Водоканал». В 2013 году он по обвинению по ч. 1 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» находился несколько месяцев в СИЗО. Но в июле 2015 года Александру Ковальчику был вынесен оправдательный приговор. Затем чиновник отсудил у Минфина РФ более трех миллионов рублей за то, что был необоснованно привлечен к уголовной ответственности.

Екатеринбург, служба информации

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