Уголовное дело экс-главы Каменска-Уральского передано судье, назначенной год назад

Уголовное дело в отношении управляющего Южным управленческим округом, бывшего главы Каменска-Уральского Михаила Астахова, передано судье Синарского районного суда Каменска-Уральского Татьяне Серебряковой.

Как сообщили РИА «Новый День» в секретариате, на ознакомление с делом судье дан месяц, в течение которого она назначит дату заседания. Отметим, Татьяна Серебрякова была назначена судьей Синарского райсуда по приказу президента Владимира Путина только в январе 2018 года, перед этим она занимала должность помощника судьи.

Напомним, глава Южного управленческого округа, бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов был задержан 12 мая 2018 года по подозрению о взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году Астахов получил взятку от представителя строительной фирмы за подписание актов о приемке выполненных работ по двум муниципальным контрактам – на строительство детсада и двух жилых домов. При этом часть работ фактически выполнена не была, но деньги за нее подрядчик получил. Согласно материалам уголовного дела, в общей сложности Астахов получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе в виде автомашины Toyota-Venza. Наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ, инкриминируемой Астахову, может предусматривать лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки (413 млн рублей) или без такового.

При этом по итогам 2017 года Астахов оказался самым обеспеченным управляющим округом: он заработал за позапрошлый год 3,6 миллиона рублей. В декларации он также указал два дома площадью 186 и 33 кв. м, три земельных участка (два размерами в 12 и 17 соток и один поменьше – 25 квадратных метра). Кроме того, у Астахова есть гараж, в котором хранится автомобиль Mitsubishi Оutlander. На супругу арестованного главы записана квартира площадью 83,5 «квадрата». В декабре 2018 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга сообщил, что дело экс-градоначальника направлено в другой суд – «по подведомственности», в Синарский райсуд Каменска-Уральского, который, кстати, расположен практически в том же здании, что и мэрия, только в другом крыле.

Каменск-Уральский, служба информации

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