Россияне не смогут узнать свой кредитный рейтинг на госуслугах

Сегодня, 31 января, вступили в силу поправки в закон «О кредитных историях». Изменения касаются сведений, которые доступны самим заемщикам – теперь клиенты банков могут узнать свой кредитный рейтинг бесплатно, но только раз в год. Это позволит россиянам взглянуть на себя глазами банкиров и оценить качество своей кредитной истории. На рейтинг будут влиять наличие или отсутствие просрочек, уровень текущей долговой нагрузки, а также длительность кредитной истории.

Вопреки сообщениям СМИ, которые пишут, что узнать свой кредитный рейтинг можно будет на портале госуслуг, сделать это можно только в одном из бюро кредитных историй или банке. Государственный портал лишь дает доступ к списку организаций, в которых хранится кредитная история. Чтобы получить перечень, нужно отправить заявление через госуслуги в Центробанк, а ЦБ пришлет список с названиями, адресами и телефонами. «Получить саму кредитную историю можно по паспорту в офисах БКИ или онлайн через сайты банков или организаций», – уточнили на госуслугах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.19

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