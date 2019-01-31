Бесплатно получить кредитную историю смогут только москвичи. Остальным придется раскошелиться

С сегодняшнего дня любой житель России может получить свою кредитную историю и кредитный рейтинг бесплатно. Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон «О кредитных историях». Однако на деле оказывается, что потратиться на услугу все же придется. Исключение – жители Москвы.

Как передает корреспондент «Нового Дня», чтобы узнать, где хранится кредитная история, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подать там заявление в Центробанк, который в течение нескольких часов выдаст список организаций, хранящих данные о заемщике. Только у них можно узнать свой статус. Но бесплатно сделать это могут только жители Москвы.

«Мои данные хранятся в Национальном бюро кредитных историй. После запроса на портале Госуслуг мне пришло письмо из ЦБ, в котором сказано, что я могу обратиться за своей историей и рейтингом в НБКИ, но адрес указан в Москве. У себя в Екатеринбурге я этого сделать не могу», ‒ сообщила «Новому Дню» жительница города Наталья.

Действительно, на горячей линии НБКИ говорят, что есть четыре способа получить сведения о себе как о заемщике. Первый ‒ обратиться в отделение почтовой связи с паспортом и отправить в бюро заверенную телеграмму с ФИО, датой рождения, паспортными данными, актуальным номером мобильного телефона и адресом фактического проживания. В течение трех дней после получения телеграммы в адрес заявителя будет направлено заказное письмо с кредитной историей. Услуги почты, разумеется, платные.

Второй способ тоже предполагает траты ‒ для этого нужно написать заявление в бюро кредитных историй и заверить его у нотариуса, а затем отправить «Почтой России» в НБКИ. Ответ придет тем же способом.

Третий вариант ‒ обратиться к «коммерческим партнерам» НБКИ. Банков, сотрудничающих с бюро, в Екатеринбурге несколько десятков, но их услуги платные. За выдачу кредитной истории они возьмут комиссию.

Четвертый способ, согласно информации горячей линии НБКИ, абсолютно бесплатный ‒ необходимо обратиться в офис бюро в Москве лично с паспортом.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.19

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