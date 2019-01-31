Куйвашев расписал роли чиновников в подготовке к 300-летию Екатеринбурга

Губернатор Евгений Куйвашев создал семь профильных групп, которые будут отвечать за подготовку к празднованию 300-летия со дня основания Екатеринбурга, и утвердил их персональный состав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во все без исключения группы вошли вице-губернатор по внутренней политики Сергей Бидонько и замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию Марина Андрусь.

Руководителями профильных групп стали:

1) в социальной сфере – вице-губернатор Павел Креков и замглавы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов;

2) в сфере капстроительства и землепользования – вице-губернатор Сергей Швиндт и первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик;

3) в сфере реставрации объектов культурного наследия – вице-губернатор, и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов и замглавы Екатеринбурга по вопросам организации управления Игорь Сутягин;

4) в сфере благоустройства, транспорта и экологии – вице-губернатор Сергей Швиндт и первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик;

5) в сфере жилищно-коммунального хозяйства – вице-губернатор Сергей Швиндт и замглавы по вопросам ЖКХ Владимир Гейко;

6) в сфере потребительского рынка и услуг – первый вице-губернатор Алексей Орлов и замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Владимир Боликов;

7) по формированию программы празднования 300-летия со дня основания Екатеринбурга – вице-губернатор Сергей Бидонько и замглавы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анатолий Гагарин.

В состав каждой группы вошли специалисты соответствующих областных министерств и подразделений городской администрации.

Напомним, в декабре прошлого года был создан федеральный оргкомитет «Екатеринбург-300». Его руководителем назначен губернатор Евгений Куйвашев, а заместителями первый вице-губернатор Алексей Орлов и мэр города Александр Высокинский. В состав также вошли сенатор Аркадий Чернецкий, президент УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, глава Русской медной компании Игорь Алтушкин, члены семьи первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и Наина Ельцина, глава РАДН Игорь Баринов, депутат Госдумы Сергей Чепиков, и другие. Участники оргкомитета должны сформировать план мероприятий до 2023 года, сделав упор на благоустройство Екатеринбурга, строительство дорог, реконструкцию социальных и культурных объектов. Причем свердловские власти надеются, что деньги на реализацию всех планов удастся привлечь через участие в действующих федеральных программах.

Екатеринбург, служба информации

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