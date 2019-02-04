ХК «Автомобилист» посвятит матч против «Магнитки» уральскому року

Сегодня в КРК «Уралец» хоккейный клуб «Автомобилист» проведет матч против «Металлурга». Это будет уже четвертая встреча команд в текущем регулярном сезоне. Предыдущая игра проходила в Магнитогорске в январе и закончилась победой южноуральской команды со счетом 6:3. Два других матча остались за екатеринбуржцами ‒ в октябре 2018-го «Автомобилист» дважды одержал победу над «Металлургом», со счетом 4:1 и 5:3.

В пресс-службе клуба напомнили, что сегодняшняя игра будет посвящена уральскому року. «Перед матчем и в перерывах выступят участники группы «Смысловые галлюцинации», а также Александр Пантыкин и Николай Ротов с «Оркестром уральской грусти». В фойе будут работать тематические зоны. Среди болельщиков, пришедших в соответствующих нарядах, будут выбраны самые яркие, которые получат призы ‒ специально выпущенные к матчу шайбы и банданы», ‒ рассказали в «Автомобилисте».

Екатеринбург, Елена Сычева

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