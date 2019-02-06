На первых свердловских выборах 2019 года выдвинулось по одному кандидату

В двух стартовавших в Свердловской области муниципальных избирательных кампаниях пока наблюдается явный недостаток кандидатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании облизбиркома его председатель Владимир Русинов. Он напомнил, что в январе были назначены довыборы в двух муниципалитетах: поселке Малышева и Алапаевском районе. Выдвижение кандидатов началось 16 января и продлится до 15 февраля. В воскресенье, 7 апреля, в этих территориях выберут по одному недостающему депутату. Пока ажиотажа нет: на каждые выборы выдвинулось по одному кандидату.

В поселке Малышева на пост депутата претендует беспартийный пенсионер МВД Вадим Чучалин 1977 г.р., в Алапаевском районе – завлаб местного Водоканала, также беспартийная Венера Вилкова, 1973 г.р. Добавим, что в случаях, когда на выборах оказывается только один кандидат, в бюллетенях напротив его фамилии ставят графы «за» или «против». Если голосов «против» оказывается больше, назначаются повторные выборы.

Владимир Русинов выразил надежду, что в ближайшие дни политические партии все-таки подключатся к процессу. Напомним, он возглавил облизбирком всего два месяца назад, после перехода Валерия Чайникова в аппарат губернатора.

Свердловская область, служба информации

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