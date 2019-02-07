Единороссы определились с кандидатами на довыборах в Алапаевском МО и Малышева

Сегодня на заседании президиума свердловского политсовета «Единой России» были утверждены кандидаты от партии на двух весенних муниципальных довыборах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе партии, на довыборах думы МО Алапаевское кандидатом от ЕР станет руководитель технической службы НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» Виктор Афанасьев, на довыборах в поселке Малышева – заведующая ФАП Анна Бирючева.

Напомним, вчера о том, что в двух стартовавших в Свердловской области муниципальных кампаниях пока наблюдается явный недостаток кандидатов, заявил на заседании облизбиркома его председатель Владимир Русинов. Он напомнил, что 7 апреля в поселке Малышева и Алапаевском районе выберут по одному недостающему депутату. По данным на 6 февраля, в поселке Малышева на пост депутата претендует беспартийный пенсионер МВД Вадим Чучалин 1977 г.р., в Алапаевском районе – завлаб местного Водоканала, также беспартийная Венера Вилкова, 1973 г.р.

Алапаевск, Малышева, служба информации

Алапаевск, Малышева. Другие новости 07.02.19

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