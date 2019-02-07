Возбуждено уголовное дело из-за драки в мебельном центре

Полицейские возбудили уголовное дело из-за драки в мебельном центре «Эма», которая произошла накануне. Пострадавший, директор фирмы, находится в больнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 111 УК Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ч. 2 ст. 203 УК Российской Федерации «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей». Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым – восьмерым сотрудникам ЧОП.

Напомним, накануне агентство tochkaNews.ru распространило видеозапись конфликта в мебельном центре. На записи видно, как сотрудники ЧОПа (на одном из них куртка с надписью «Сова») дерутся с мужчинами в «гражданском» – один из них владелец ТЦ Андрей Калетин. Начало конфликта на видео не попало, затем один из охранников пытается вывести мужчину из помещения, он сопротивляется. Следующий фрагмент видео вырезан, затем на этаж поднимаются еще несколько охранников. Они пытаются вывести мужчину, после начинается потасовка. В другом конце помещения мужчина в очках нападет на другого мужчину, держа в руках металлический прут. Затем еще двое пытаются подойти к охранникам, держа в руках некий предмет. Охранники валят их на пол. Затем приезжает полиция.

В службе спасения «Сова» прокомментировали ситуацию: «6 февраля группа оперативного реагирования прибыла по сигналу тревоги на охраняемый объект по адресу: ВИЗ-бульвар, 13. Причиной вызова послужил конфликт, устроенный неустановленной группой лиц. Действия сотрудников ЧОП «Сова» были направлены на пресечение противоправных действий на объекте. В настоящее время в ситуации разбирается правоохранительные органы, которым охранное предприятие «Сова» оказывает полное содействие, а также проводится внутреннее расследование. Отметим, что речь не идет о «немотивированной агрессии», как это подается в смонтированном видео, распространяемом в СМИ. При монтаже в нем вырезан фрагмент начала конфликта, на котором видно нападение на сотрудников ЧОП «Сова» с электрошокером и металлической арматурой. В ближайшее время мы надеемся получить полную версию записи, которую передадим СМИ.

Опираясь на полную запись конфликта, можно утверждать, что речь идет об отражении вооруженного нападения на наших сотрудников. Однако подчеркиваем: правомерность действий будет тщательно проверена».

Отметим, эта история – не первый скандал в ТЦ «Эма». Владельцы помещений – бывшие супруги Ольга Росихина и Андрей Калетин делят бизнес. В мебельном центре Калетину принадлежит большая часть, его бывшей жене – два этажа. В свердловском арбитраже с лета 2018 года бизнесмены делят имущество, уже было шесть судов. По одному из них в конце января было удовлетворено требование Росихиной на 31,6 млн рублей полностью. Однако спор экс-четы идет не только в судах. По информации Ura.ru, месяц назад арендаторы в торговом центре жаловались, что стали заложниками конфликта между Росихиной и Калетиным – бизнесмен демонтировал лестницу на четвертом этаже и установил железную дверь, заблокировав вход на торговые площади и офис Росихиной.

Екатеринбург, служба информации

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