Охранника, которого обвиняют в избиении владельца ТЦ «Эма», выпускают из СИЗО

В Свердловском областном суде сегодня изменили меру пресечения сотруднику ЧОП «Сова» Михаилу Михайлову, которого считают главным фигурантом дела об избиении бизнесмена Андрея Калетина. Охранник выйдет из СИЗО, куда его отправили на три месяца решением Верх-Исетского районного суда. Как рассказали в пресс-службе облсуда, было принято решение изменить меру пресечения на запрет определенных действий. То есть Михайлов может проживать дома, выходить из него на прогулку, работать и т.д., но его ограничили в общении – нельзя связываться со свидетелями по уголовному делу, обвиняемыми и подозреваемыми и потерпевшим. На заседании Михайлова лично не было, он общался из СИЗО по видеоконференцсвязи.

Напомним, конфликт в мебельном центре «Эма» произошел 6 февраля. Экс-супруги и владельцы торгового центра Андрей Калетин и Ольга Росихина делили лестницу, которая связывает их части в ТЦ, в конфликт ввязали охранников «Совы». На видео с камеры наблюдения было видно, что Калетин, его сотрудники и ЧОПовцы какое-то время пререкались, затем в руках у бизнесмена оказался шокер, пришли люди с арматурой, после чего охранники вызвали подкрепление и завязалась драка. Калетин попал в больницу, он заявлял о сломанных ребрах.

Полицейские возбудили два уголовных дела – по ч. 2 ст. 111 УК Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ч. 2 ст. 203 УК Российской Федерации «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей». Михайлова отправили в СИЗО, еще два сотрудника ЧОП находятся под подпиской о невыезде. «Сова», между тем, сдала лицензию на осуществление частной охранной деятельности своего подразделения «Сова-2», в этом подразделении работали охранники-фигуранты уголовных дел.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.02.19

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