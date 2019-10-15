Дело об избиении владельца ТЦ «Эма» ушло в суд

Прокуратура направила в суд дело об избиении бизнесмена Андрея Калетина, владельца торгового центра «Эма», – судить будут трех охранников ЧОП «Сова-2».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, трое охранников обвиняются по ч. 2 ст. 203 УК РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей». Одного из них также будут судить по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Дело рассмотрят в Верх-Исетском районном суде.

Напомним, речь идет о конфликте в мебельном центре «Эма», который произошел в феврале этого года. Бизнесмен Калетин и его бывшая супруга Ольга Росихина делили магазин, причем не только через арбитражный суд. Например, арендаторы в торговом центре жаловались, что стали заложниками конфликта между Росихиной и Калетиным – бизнесмен демонтировал лестницу на четвертом этаже и установил железную дверь, заблокировав вход на торговые площади и офис Росихиной.

В начале февраля между экс-супругами снова произошла стычка. Охранникам поступил сигнал с тревожной кнопки, они поднялись на этаж и стали участниками потасовки. История получила резонанс после того, как в СМИ с подачи родственников Калетина появилось видео – на нем охранники дрались с людьми в «гражданском». Начало конфликта в запись не попало. После того, как были обнародованы записи с камер видеонаблюдения, выяснилось: Калетин, его сотрудники и ЧОПовцы какое-то время пререкались, затем в руках у бизнесмена оказался шокер, пришли люди с арматурой, после чего охранники вызвали подкрепление и завязалась драка. Калетин попал в больницу, он заявлял о сломанных ребрах.

Екатеринбург, служба информации

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