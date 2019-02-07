Руководителем исполкома СРО «Единой России» станет старый знакомый Бидонько

Сегодня президиум свердловского регионального политсовета «Единой России» рекомендовал депутата заксобрания Дмитрия Жукова на должность руководителя регионального исполкома (РИК). Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения.

Теперь кандидатура Дмитрия Жукова будет рассмотрена на ближайшем заседании Президиума генсовета партии, который либо утвердит ее, либо нет (по данным источника агентства, скорее да). После утверждения руководителя исполкома начнется формирование состава аппарата регионального отделения.

Дмитрий Жуков родился в 1977 году в городе Серове. В 2001 году окончил Уральскую академию государственной службы, несколько лет, до 2014 года работал коммерческим директором ОАО «Птицефабрика Первоуральская», в 2015-2016 – общественный советник управляющего Северного управленческого округа Свердловской области. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания. Считается хорошим знакомым вице-губернатора Сергея Бидонько, который тоже большую часть жизни проработал на севере области.

Напомним, предыдущий руководитель исполкома Александр Косинцев покинул свой пост еще 2 июня 2018 года, за день до праймериз, но это не афишировалось. Добавим, екатеринбургские праймериз «Единой России» стали самыми скандальными в отличие от других регионов, где проходило предварительное голосование партии. Борьба за места кандидатов в депутаты городской думы сопровождалась массовыми подкупами, подвозом избирателей и принуждениями к явке. В отдельных районах на внутрипартийных выборах дошло до рукоприкладства.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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