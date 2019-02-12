УрФУ получит еще 430 млн рублей на борьбу за вхождение в топ-100 мировых вузов

Распоряжением правительства РФ ведущим университетам страны в 2019 году будут вновь выданы субсидии на повышение конкурентоспособности. Согласно майскому указу президента, к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в первую сотню ведущих мировых университетов.

Как говорится в документе, размещенном на сайте кабмина РФ, Уральский федеральный университет имени Ельцина получит чуть более 430 млн рублей. Столько же достанется Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, Московскому государственному медицинскому университету имени И.М.Сеченова, РУДН, Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Тюменскому государственному университету, еще нескольким вузам.

Больше всех – по 861 млн рублей – получат МФТИ, ВШЭ, МИФИ и другие.

Самые маленькие субсидии – по 123 млн рублей – достанутся Балтийскому, Сибирскому, Дальневосточному, Южно-Уральскому федеральным университетам.

Напомним, в 2018 году из всех российских университетов в первую сотню мировых вузов попал только МГУ – он находится на 86-м месте. СПбГУ попал в группу 301-400 вузов, в следующую группу попали Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Московский физико-технический институт. В группе 701-800, помимо УрФУ, оказался Томский госуниверситет. В рейтинг вошли Казанский федеральный университет, Университет ИТМО, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, НИУ ВШЭ, Политех имени Петра Великого и Томский политехнический университет.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 12.02.19

В Артинском районе на пожаре погиб ребенок. / Из-за пожара в переулке Базовом погибли двое мужчин. / Конец «прививочной сегрегации»: всех школьников Екатеринбурга будут пускать на уроки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»