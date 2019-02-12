Почем мусорные заводы и когда снизят тарифы – муниципалитеты учинили допрос регоператорам

Сегодня прошло расширенное заседание общественной палаты Свердловской области, куда пригласили министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, главу Региональной энергокомиссии Владимира Гришанова и представителей всех трех мусорных регоператоров, обслуживающих Средний Урал. Все выступили с докладами о первом месяце работы новой системы по обращению с ТКО, а после отвечали на вопросы общественников и депутатов из муниципалитетов, которые слушали выступления по видеосвязи.

Член ОПСО Валерий Черкашин, например, поинтересовался, почему инвестсоставляющая в тарифе тюменского «Рифея», который обслуживает Северную зону региона, самая большая. «Правительство области вообще будет помогать с инвестициями на строительство мусоросортировочных комплексов? Смотрим ‒ ТБО «Экосервис» (оператор Западной зоны) сами привлекают инвестиции, а по Северному АПО ‒ 323 рубля инвестиций в тарифе с кубометра заложено. Нижний Тагил у нас Эмираты что ли? Приходит много обращений по этому поводу, люди согласны платить эти 150 рублей, таблетка от головы ‒ нурофен ‒ и та 200 рублей стоит. Они не понимают, почему за ихние деньги будет строиться завод», ‒ в привычной эмоциональной манере сказал Черкашин.

На его вопрос ответил министр Смирнов. «По территориальной схеме планируется два мусоросортировочных комплекса ‒ в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. В тариф «Рифея» заложен только Краснотурьинск. А строительство в Нижнем Тагиле требует больших затрат, концессий, здесь будет участвовать консолидированный бюджет Свердловской области и Нижнего Тагила», ‒ ответил он.

У представителей Верхней Туры возник другой вопрос к тюменцам. По закону региональные операторы должны предоставлять населению мешки для сбора мусора, если нет контейнерной площадки. Но этого не происходит. «Да, в законе написано, что региональный оператор должен предоставлять мешки, но там не написан способ. Мы данные мешки закупаем и решаем вопрос, как их будем распространять ‒ торговые сети, отделения «Почты России». Сегодня весь бесконтейнерный сбор ведется в тару потребителя, в обычные пакеты. Мы ориентируемся на конец марта или начало апреля. Но пока непонятен механизм распространения», ‒ объяснил представитель регоператора Федор Потапов.

В свою очередь, Николай Смирнов напомнил, что администрации муниципальных образований должны разработать схемы вывоза мусора. «Мы ориентируемся на более активное использование контейнерного сбора. Во-первых, уменьшаем количество точек сбора. Во-вторых, защищаем мешки от растаскивания собаками и пернатыми. И непернатыми собаками тоже», ‒ пошутил министр.

Кушвинских чиновников интересовал другой вопрос: тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами были установлены только в декабре 2018 года, когда бюджеты муниципалитетов уже были сверстаны и согласованы. В них, соответственно, не были заложены расходы на обращение с ТКО для муниципальных учреждений. Представителя территорий волновало, где взять денег на то, чтобы расплатиться с «Рифеем». «Проблема возникла в связи с тем, что на федеральном уровне поздно были приняты некоторые нормативно-правовые акты, тарифы утвердили в декабре, когда бюджеты были сформированы. Какое решение было принято правительством области? По итогам первого квартала муниципалитеты просчитывают потребность для бюджетных учреждений (на оплату услуг по обращению с ТКО) и подают заявки на пополнение доходной части бюджета. Каким способом – вопрос к минфину», ‒ ответил министр энергетики и ЖКХ.

Представители Ирбита похвалили своего регионального оператора. «Нас обслуживает Спецавтобаза, мы увидели эффект ‒ в городе стало чище, площадки стали освобождаться. Но нас вот какой вопрос волнует. Все расчеты почему в кубометрах, а не в тоннах? Килограмм величина контролируемая», ‒ сказал делегат от муниципалитета.

По словам главы РЭК Владимира Гришанова, это требования законодательства. «В законе определено, что нормативы утверждаются и в тоннах, и в кубометрах, а тариф – только в рублях за кубометр. Таковы правила», ‒ объяснил он.

Депутатов из Ирбита, в свою очередь, возмутило, что мусор ‒ это ценный товар, а за него приходится платить. «Почему никто из выступающих не сказал, сколько в кубометре мусора дерева, бумаги, пластика ‒ то есть денег? Наш президент говорит, чтобы не поднимать налоги и сборы, но мы видим, что это не выполняется. Кому я должен задать вопрос?» ‒ спросил он.

«Налоги и сборы мы не поднимали, мы в соответствии с поручением президента провели реформу, это новый вид коммунальной услуги, давайте не передергивать. Я отвечу вам, всем главам и общественным палатам: жители задают вопрос не по величине тарифа, а по оплате! А что это такое? Это тариф, умноженный на норматив, поделенные на 12 месяцев. Норматив, который утвердил РЭК – это данные от муниципалитетов, вы их предоставляли. Так что этот вопрос задайте себе. Что касается полезных фракций – все прописано в рекомендациях. Когда регоператор извлечет полезные фракции и продаст их, эти данные уйдут в РЭК. По итогам года это будет считаться как дополнительная прибыль регоператора, она будет вычитаться из затрат в тарифе на последующий период», ‒ сказал Смирнов.

Тагильчан, как и общественника Черкашина, возмутила инвестсоставляющая в тарифе «Рифея». «Почему у Спецавтобазы будет три мусоросортировочных комплекса за полтора рубля в тарифе, а у «Рифея» ‒ два, но за 300 рублей?» ‒ попросили объяснить жители Нижнего Тагила.

«Не передергивайте. В Каменске-Уральском у Спецавтобазы будет реконструкция транспортной ленты уже существующей мусоросортировки. Нового завода за такие деньги никто не построит. Не хватит даже на проектно-сметную документацию этих денег. Средняя стоимость МСК известна – завод на 400-450 тысяч тонн потребует до 3,5 млрд. Пересчитайте на объемы в Краснотурьинске и посмотрите. Посмотрите концессию для Тагила – та же цифра получится. В конце концов, вы платите деньги, чтобы завод построили в Краснотурьинске и этот мусор не везли к вам», ‒ ответил Смирнов.

Краснотурьинск задал вопрос о том, почему в Екатеринбурге установлен отдельный норматив на накопление мусора, а в остальных муниципалитетах ‒ усредненный по области. «Средние нормативы по Краснотурьинску не сильно отличаются от средних по области. Федеральный законодатель определил, что дифференцировать по муниципалитетам нельзя, только по группам муниципалитетов – больше или меньше 500 тысяч жителей. Нельзя же для каждого жителя установить величину – всегда будет средний показатель», ‒ объяснил он.

Представители Белоярского городского округа возмутились тем, что правительство РФ планирует освободить регоператоров от НДС. «Если это так, зачем сейчас включать это в платежки? Создавать социальную напряженность», ‒ прозвучал вопрос.

Смирнов резонно заметил, что закон еще не принят, а как только это произойдет и он вступит в силу, тарифы будут снижены на 20%.

Не обошлось и без традиционного уже сравнения с Челябинском, где тариф вдвое-втрое ниже, чем в Свердловской области. «Самая главная величина в тарифе – затраты на транспортировку. Чем больше площадь субъекта, тем больше транспортное плечо, тем больше затраты. Второй момент – количество полигонов, чем их больше, тем меньше везти мусор до полигона. При этому у нас позиция во всех муниципалитетах интересная: «Полигоны везде нужны, но только не у нас». В области их чуть более 20, плечо большое. А за тариф в Челябинской области нельзя оказать качественную услугу – посмотрим, что там будет осенью, когда регоператор скажет, что не может выполнять услугу. Уже в некоторых регионах региональные операторы обратились в ФАС и суды, пытаясь опротестовать понуждение к пересмотру тарифов и нормативов в меньшую сторону. Им платежи не позволяют выполнять функционал», ‒ сказал чиновник.

Еще один вопрос из Белоярского был посвящен тому, что сельские жители совсем не производят отходов, но платят как городские или даже больше. «Они ботву сжигают», ‒ сказал депутат из Белоярского.

«Вы сами-то в частном секторе живете? Ну, я так и понял, что вы ботву жжете в многоквартирном доме. Я вот садовод-любитель. И те, кто живет в городе и имеет дачу, никогда диван или старый шкаф в городе не выбросят, сначала отвезут на дачу. В отличие от сельских жителей. Вы этот мусор почему-то не считаете за ТКО. Второй момент – сжигание ТКО вообще запрещено с 1 января 2019 года. Весь мусор надо утилизировать. И ботву, кстати, не сжигают, а отправляют в компостную яму. При этом значительная ее часть на территории Свердловской области поражена бактериями, так что садоводы ее так же в мешки складывают и выбрасывают», ‒ ответил депутату Смирнов.

Представители Артемовского потребовали от областных властей запретить разовую упаковку, из-за которой, по их мнению, формируется такой высокий норматив накопления мусора. «Вопрос правильный с точки зрения экологии, но это полномочия федерации. Мы в добровольном порядке рекомендуем использовать бумажные мешки. Мы не можем обязать людей», ‒ сказал министр.

Депутат гордумы и член общественной палаты Екатеринбурга Александр Смолин сообщил, что его «беспокоит несправедливость тарифа в отношении столицы – Москвы, где плата ниже». В ответ от Смирнова он получил рекомендацию почитать закон, где сказано, что в Москве начало реформы вовсе отложили на три года, а обращение с ТКО будет проходить по старой схеме за счет субсидий из бюджета субъекта.

Наконец, последний вопрос ‒ уже от членов Общественной палаты Свердловской области ‒ был связан с кассовыми разрывами, с которыми неминуемо столкнутся регоператоры. «По аналогии с Саратовом, где регоператор вышел в первый месяц на 30 % собираемости, а к четвертому ‒ на 70%, мы предполагаем, что и у нас будет не стопроцентная. ЕМУП «Спецавтобаза» будет привлекать кредитные деньги, чтобы покрывать кассовые разрывы, чтобы не остановить работу полигона и оператора по перевозке. Если вспомним недавнюю историю с капремонтом – у них была подушка безопасности, год они деньги с населения собирали, а потом приступили к работе. У нас с вами такой роскоши нет. Мы не соберем деньги – не рассчитаемся с перевозчиком. Даже думать не хочется об этом. Но все, наверно, слышали о субсидиях из федерального бюджета на область через Фонд содействия реформированию ЖКХ, которые должны пойти как раз на покрытие кассовых разрывов регоператоров. Об этом говорил глава минприроды РФ Кобылкин. И я, и коллеги прогнозируем не стопроцентные сборы. Как следствие – будем участвовать в программе Фонда, если дадут такую возможность», ‒ заключил Вихарев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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