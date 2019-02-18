Распиаренная отмена НДС для мусорщиков обернется копеечной экономией для людей

На прошлой неделе российское правительство одобрило законопроект об отмене НДС для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Новость о том, что документ внесен в Госдуму, была воспринята позитивно во всех регионах: чиновники разных уровней заговорили о том, что освобождение от налога напрямую повлияет на тарифы для населения. Минус 20% НДС – минус 20% от тарифа. «Как мы понимаем, это (отмена НДС для регоператоров) произойдет в ближайшее время и сократит стоимость услуги на величину НДС для потребителей», – сказал порталу InfoPro54 глава новосибирского министерства энергетики и ЖКХ Денис Архипов.

На Урале тоже ждут поправок в Налоговый кодекс. «Правительство РФ внесло в Государственную думу инициативу об освобождении региональных операторов от НДС. Когда закон вступит в силу, тарифы уменьшатся на 20%», ‒ говорил на совещании с общественными палатами Свердловской области министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

На самом же деле о снижении тарифа именно на 20% речи не велось. «По факту, конечно, автоматом не будет минус 20% от тарифа. Каждый регион индивидуально должен будет заново рассчитать и утвердить тариф, а не просто вычитание произвести», ‒ пояснил «Новому Дню» депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин.

Отмена НДС предполагается только на те услуги, которые оказывает регоператор самостоятельно, без привлечения подрядчиков, а это большая редкость. «Сегодня мы рассмотрим изменения в Налоговый кодекс, которые поддержат операторов, занимающихся этими коммунальными отходами. Регионы получат право ввести льготу для них… в документе предлагается освободить такие компании от уплаты НДС за услуги, которые они оказывают. Надеюсь, это поможет снизить нагрузку», ‒ приводит слова главы кабмина РФ Дмитрия Медведева пресс-служба правительства РФ.

На примере тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами для Северной зоны Свердловской области, где сейчас ставка равна 845,87 рубля за кубометр мусора, рассмотрим, как могут измениться расходы на обращение с ТКО для жителей региона. По информации областного министерства энергетики и ЖКХ, на транспортировку в тарифе заложено 317,2 рубля за кубометр, на захоронение мусора ‒ 35,78 рубля, на рассчетно-кассовое обслуживание ‒ 15,56 рубля, на инвестиции ‒ 323,21 рубля, на плату за негативное воздействие на окружающую среду ‒ 12,36 рубля, на предпринимательскую прибыль ‒ 0,78 рубля и, наконец, на НДС – 140,98 рубля. Если бы региональный оператор сам оказывал все перечисленные услуги, тогда плата за кубометр мусора снизилась бы максимум на 140,98 рубля. Но большинство региональных операторов работают через подрядчиков, выбранных на конкурсной основе. Транспортник ‒ одна компания, полигон ‒ другая, услуги по выставлению счетов населению ‒ третья.

Таким образом, даже если закон будет принят и Свердловская область воспользуется правом отмены НДС для регоператора, фактически снижения платы для населения можно ждать лишь на 20% от инвестнадбавки, платы за негативное воздействие и предпринимательской прибыли. В случае с Северной зоной ‒ снижение тарифа может произойти на 67,27 рубля за кубометр. С Восточной, где у регоператора не заложена прибыль в тарифе и маленькая инвестнадбавка, снижение ожидается в районе 3,23 рубля за кубометр. В Западной зоне, где регоператор вовсе не заложил инвестиционную составляющую в тариф, но заложил прибыль, ‒ снижение может составить 3,27 рубля за кубометр.

Сокращение цифр в платежках будет еще менее заметным. Например, на одного жителя многоквартирника в Нижнем Тагиле плата в месяц составит 131 рубль в месяц (против нынешних 142,95 руб.), в Екатеринбурге ‒ 147 рублей (против нынешних 148,62), а в Первоуральске ‒ 119 рублей (сейчас ‒ 120,58).

То же и со многими другими регионами ‒ почти везде в России самыми затратными в тарифе на ТКО для населения статьями, то есть вывозом, рассчетно-кассовым обслуживанием и захоронением отходов, занимаются подрядчики регоператоров, поэтому существенного снижения тарифов вряд ли стоит ожидать.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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