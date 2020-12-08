Инвестора, который будет строить полигон и мусоросортировку в Екатеринбурге, выберут уже в следующем году

В Свердловской области в ближайшие две недели будет объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию «мусорной» инфраструктуры для Екатеринбурга. Речь идет о мусорсортировочном комплексе и полигоне для захоронения твердых коммунальных отходов. Согласно распоряжению правительства Свердловской области о перечне объектов, по которым планируется заключить концессии в 2021 году, МСК должен иметь мощность в 700 тысяч тонн отходов в год, а полигон чуть меньше – 660 тысяч тонн отходов в год. При этом первый объект оценивается предварительно в 9,11 млрд рублей, второй – в 2,64 млрд рублей. Оба должны быть построены к 2025 году. Проектной документации пока нет, ее разработает победитель конкурса.

Ранее «Новому Дню» сообщали в министерстве энергетики и ЖКХ, что есть до пяти интересантов, готовых вложиться в проект по строительству объектов по обработке и захоронению ТКО в Екатеринбурге. Однако никогда официально предполагаемые инвесторы не назывались. В их числе могут быть представители корпорации Ростех, которые ранее презентовали проект по выработке энергии с помощью мусоросжигающих установок, тюменской энергоструктуры «СТС», которая занимается мусором на севере Свердловской области, а также в ХМАО, Курганской области, владельцев этой корпорации связывают со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым; а также ряд других компаний.

Отметим, что нет официальных данных и о том, где именно будут построены столь крупные объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ранее в минЖКХ говорили «Новому Дню», что определять участки будут также совместно с инвесторами, но называть хотя бы примерные координаты власти традиционно отказываются. Все прежние утечки информации о предполагаемых землях, где могут быть построены МСК и полигон для нужд Большого Екатеринбурга, провоцировали недовольство местных жителей. Так, владельцы недвижимости в Большом Седельникове проводили акции протеста в уральской столице, в поселке Садовом тоже проходили митинги против «мусорной» инфраструктуры. Помимо этих направлений также называется Дегтярск и Белоярский район.

Несмотря на то, что конкурс будет объявлен уже в ближайшее время, победитель будет объявлен только в 2021 году. Ранее сообщалось, что строительство объектов будет вестись по принципу государственно-частного партнерства, в каких долях будет производиться софинансирование, неизвестно. Инвестор будет в течение нескольких лет эксплуатировать сортировку и полигон, пока не отобьет затраты и не получит достаточную прибыль, а после передаст объекты в управление государству.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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