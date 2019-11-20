Министр ЖКХ объяснил, почему нельзя построить полигон и мусоросортировку рядом с его домом

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что в конце этого года, максимум, в первом квартале 2020-го, будет принято решение о том, где будут построены екатеринбургские мусоросортировочные комплексы. «Ожидаем, что в течение следующего года будет готова проектно-сметная документация по двум комплексам в Екатеринбурге и начнется строительство. Северный полигон готов принимать отходы в течение четырех, максимум, пяти лет. У нас нет двух-трех лет на обсуждение, как предлагают некоторые», – заметил чиновник.

По его словам, вопрос строительства сортировочного комплекса в Большом Седельниково, а полигона – в Шабрах еще не решен. «Строить мусоросортировочный комплекс там предложил инвестор – на землях, ему принадлежащих. Но к настоящему времени у нас есть еще несколько предложений от других собственников земельных участков в южной части города, где теоретически возможно строительство МСК. Прежде чем выбрать участок мы рассматриваем несколько факторов: соблюдение экологического законодательства, расстояние до жилых помещений, водоемов, грунтовых вод, экономическую целесообразность. Потому что при удаленности мусоросортировочного комплекса от Екатеринбурга более чем на 50-60 километров тарифы будут вырастать кратно на вывоз мусора и его утилизацию. Если мы выбираем иной участок, чем тот, что находится в собственности инвестора, соответственно, инвестор обязан его выкупить, что также ляжет в тариф. Мы не имеем морального права принимать решения, которые необоснованно лягут на плечи жителей Свердловской области», – сказал министр.

Также Смирнов ответил на реплику, процитированную журналистами из соцсетей, о том, что мусоросортировочный завод и полигон надо строить там, где живут чиновники. «Я живу в Пионерском поселке, там застройка плотная, негде», – объяснил министр.

По его словам, представители ведомства «прорабатывают несколько участков». «Когда участок определят, будет встреча с жителями, им объяснят, почему выбрали этот участок, а не другой. Но где бы ни строился МСК, на первом этапе всегда будут жители, которые недовольны тем, что он появляется. Мы находимся в диалоге с жителями Большого Седельниково и Шабров. Но когда они говорят: «Давайте не будем строить МСК, а обсудим возможность использования пиролиза», то есть сжигание мусора, что более экологически напряженная технология, то у меня вопрос: может, тут иные цели обсуждения? С инициативной группой мы общаемся, но мы еще не определили участок, где будет строиться МСК», – заключил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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