«Передаем документы на наших поставщиков», – гендиректор Богдановичского комбикормового завода прокомментировал информацию о проверке ФНС и ФСБ

Генеральный директор Богдановичского комбикормового завода Виктор Буксман прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что на предприятии ведется выемка документов. «Мы просто документы передаем, у нас их затребовали. Это не в отношении нашего предприятия, а наших поставщиков. Ничего такого не происходит», ‒ сказал он «Новому Дню».

«Мероприятия могут быть связаны с поставкой какого-то сырья для производства комбикормов нашим предприятиям», ‒ прокомментировал агентству депутат заксобрания области Вячеслав Вегнер.

Ранее появилась информация о том, что в агропромышленных холдингах 13 российских регионов ведутся мероприятия, которые могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов и несоблюдением положений Хартии в сфере оборота сельхозпродукции. Обследования и выемку документов проводят сотрудники ФСБ России и Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. По информации агентства, силовики пришли в агрохолдинги Свердловской и Челябинской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Мордовии, Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской и Липецкой областей.

Добавим, что одним из учредителей Богдановичского комбикормового завода является Министерство по управлению госимуществом Свердловской области, двумя другими ‒ «Сибирская аграрная группа» и АО «Аграрная группа».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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