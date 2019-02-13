В правительстве области прокомментировали ситуацию на Богдановичском комбикормовом заводе

В правительстве Свердловской области прокомментировали информацию о том, что сегодня на Богдановичский комбикормовый завод пришли проверяющие. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики региона со ссылкой на данные Министерства агропромышленного комплекса Свердловской области, «сотрудники правоохранительных органов осуществляют изучение документов поставщиков сырья на Богдановичский комбикормовый завод». «Исполнительные власти готовы оказать полное содействие правоохранителям, но до сих пор соответствующих запросов не поступало», – сообщили агентству в ДИПе.

Напомним, одним из учредителей завода является МУГИСО. Выемку документов в агрохолдингах 13 регионов России проводят сотрудники ФСБ и ФСН. По некоторым данным, речь может идти об уклонении от уплаты налогов.

Генеральный директор Богдановичского комбикормового завода Виктор Буксман прокомментировал «Новому Дню» ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что на предприятии ведется выемка документов. «Мы просто документы передаем, у нас их затребовали. Это не в отношении нашего предприятия, а наших поставщиков. Ничего такого не происходит», ‒ сказал он «Новому Дню».

Екатеринбург, Елена Сычева

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